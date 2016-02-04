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    Расписание матчей 04-02-2016

    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Атлантики 2016, 2 тур, группа B
    4 февраля, четверг
    16:00
    Брондбю
    0:0
    (2:3)п
    Локомотив
    Матч завершен
    4 февраля, четверг
    22:45
    Норрчепинг
    2:3
    Зенит
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2015/2016), 1/2 финала, первый матч
    4 февраля, четверг
    22:30
    Севилья
    4:0
    Сельта
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 24 тур
    4 февраля, четверг
    23:00
    Ренн
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
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