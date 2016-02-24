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    Расписание матчей 24-02-2016

    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2016
    24 февраля, среда
    18:30
    Динамо
    0:0
    Викинг
    Матч завершен
    24 февраля, среда
    20:30
    ЦСКА
    4:0
    Малага
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 1/16 финала, ответный матч
    24 февраля, среда
    20:00
    Брага
    2:2
    Сьон
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 1/8 финала, первый матч
    24 февраля, среда
    22:45
    Динамо
    1:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    24 февраля, среда
    22:45
    ПСВ
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 33 тур
    24 февраля, среда
    22:45
    Дерби Каунти
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
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