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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Сьон
Брага - Сьон: обзор матча 24 февраля 2016
Брага
24.02.2016, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сьон
27'
Жозуэ (П)
48'
Н. Стоилькович
16'
Т. Гекас
29'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Сьон
Замена
А. Пинту
️️️️
А. Хассан
90'
+2
88'
Замена
М. Земан
️️️️
Т. Гекас
Замена
Р. Фонте
️️️️
Н. Стоилькович
81'
76'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Э. Ассифуа
Замена
П. Сантуш
️️️️
Жозуэ
63'
Желтая карточка
Жозуэ
62'
ГОЛ! 2:2!
Н. Стоилькович
Пас отдал
Рафа
48'
29'
ГОЛ! 1:2!
Т. Гекас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жозуэ
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гекас
Пас отдал
Э. Ассифуа
10'
Желтая карточка
В. Ванчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
2
Байано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
63
Мауро
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Жозуэ
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Брага
28
Марафона
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
66
Габриэль Чичеро
ЛЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
9
Мартин Земан
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
4-2-1-3
1
Матеус
2
Байано
87
Гойано
30
Боли
24
Феррейра
63
Мауро
22
Карлос
10
Жозуэ
27
Рафа
29
Стоилькович
19
Хассан
4-2-4
1
Ванинс
34
Ндойе
99
Рюфли
20
Ванчак
6
Фернандес
10
Салатич
18
Янье
10
Карлитуш
11
Конате
33
Гекас
21
Ассифуа
10
Жозуэ
7
Сантуш
7
Сантуш
10
Жозуэ
19
Хассан
25
Пинту
25
Пинту
19
Хассан
29
Стоилькович
17
Фонте
17
Фонте
29
Стоилькович
21
Ассифуа
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
21
Ассифуа
33
Гекас
9
Земан
9
Земан
33
Гекас
Остались в запасе
Брага
Сьон
6
Филипе Аугусто
ОП
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
66
Габриэль Чичеро
ЛЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
66
Габриэль Чичеро
ЛЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Брага - Сьон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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