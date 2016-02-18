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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сьон - Брага
Сьон - Брага: обзор матча 18 февраля 2016
Сьон
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Брага
53'
М. Конате
13'
Н. Стоилькович
61'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Брага
90'
+2
Замена
Р. Феррейра
️️️️
Н. Стоилькович
90'
Вторая желтая
Н. Вукчевич
84'
Замена
Жозуэ
️️️️
А. Хассан
Замена
Т. Гекас
️️️️
М. Конате
77'
Желтая карточка
Карлитуш
71'
Замена
Д. Фоллонье
️️️️
Д. Муджанги-Биа
70'
66'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Алан
61'
ГОЛ! 1:2!
Рафа
Пас отдал
Л. Карлос
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Пас отдал
В. Салатич
53'
Замена
Э. Ассифуа
️️️️
Л. Лакруа
24'
Желтая карточка
Э. Фернандес
20'
19'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Стоилькович
Пас отдал
А. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Карлитуш
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Брага
1
Матеус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Алан
ПП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Брага
28
Марафона
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
63
Мауро
ЦП
10
Жозуэ
АП
7
Педру Сантуш
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-2-3-2
1
Ванинс
3
Циглер
99
Рюфли
34
Ндойе
4
Лакруа
6
Фернандес
18
Янье
63
Муджанги-Биа
10
Салатич
11
Конате
10
Карлитуш
3-1-2-4
1
Матеус
30
Боли
25
Пинту
2
Байано
17
Вукчевич
30
Алан
22
Карлос
27
Рафа
29
Стоилькович
19
Хассан
9
Эдуарду
63
Муджанги-Биа
94
Фоллонье
94
Фоллонье
63
Муджанги-Биа
4
Лакруа
21
Ассифуа
21
Ассифуа
4
Лакруа
11
Конате
33
Гекас
33
Гекас
11
Конате
19
Хассан
10
Жозуэ
10
Жозуэ
19
Хассан
30
Алан
7
Сантуш
7
Сантуш
30
Алан
29
Стоилькович
24
Феррейра
24
Феррейра
29
Стоилькович
Остались в запасе
Сьон
Брага
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
6
Филипе Аугусто
ОП
28
Марафона
ВР
63
Мауро
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
28
Марафона
ВР
63
Мауро
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сьон - Брага
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Тюбилон
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