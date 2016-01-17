декабрь 2015
январь 2016
Испания. Примера (2015/2016), 20 тур
17 января, воскресенье
00:05
Матч завершен
17 января, воскресенье
14:00
Матч завершен
17 января, воскресенье
20:15
Матч завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 21 тур
17 января, воскресенье
14:00
Матч завершен
17 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 18 тур
17 января, воскресенье
14:30
Матч завершен
17 января, воскресенье
14:30
Матч завершен
17 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 18 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 20 тур
17 января, воскресенье
22:45
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 23 тур
17 января, воскресенье
15:15
Матч завершен
Товарищеские матчи 2016
17 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
17 января, воскресенье
22:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 18 тур
Франция. Лига 1 (2015/2016), 21 тур
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 22 тур
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 22 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 18 тур
17 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
17 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
17 января, воскресенье
23:30
Матч завершен