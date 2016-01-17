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    Расписание матчей 17-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 20 тур
    17 января, воскресенье
    00:05
    Реал Сосьедад
    1:1
    Депортиво
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    14:00
    Валенсия
    2:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:00
    Реал
    5:1
    Спортинг
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:15
    Лас-Пальмас
    0:3
    Атлетико
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:15
    Хетафе
    3:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:30
    Барселона
    6:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 21 тур
    17 января, воскресенье
    14:00
    Мальорка
    0:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Алавес
    1:3
    Химнастик
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Жирона
    4:0
    Понферрадина
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Леганес
    4:0
    Мирандес
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Луго
    1:1
    Уэска
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    21:15
    Альмерия
    0:1
    Кордоба
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 18 тур
    17 января, воскресенье
    14:30
    Антальяспор
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    14:30
    Ризеспор
    2:3
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Бурсаспор
    4:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 18 тур
    17 января, воскресенье
    14:30
    АДО Ден Хааг
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    0:2
    ПСВ
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    1:4
    Утрехт
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:45
    НЕК
    1:0
    Виллем II
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 20 тур
    17 января, воскресенье
    14:30
    Дженоа
    4:0
    Палермо
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Кьево
    1:1
    Эмполи
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Рома
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:4
    Ювентус
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    2:2
    Лацио
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Карпи
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:45
    Милан
    2:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 23 тур
    17 января, воскресенье
    15:15
    Росс Каунти
    2:3
    Абердин
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2016
    17 января, воскресенье
    16:00
    Локомотив
    1:0
    Чжонбук Хендай Моторс
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:30
    Лекхвия
    1:2
    Зенит
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:00
    Шахтер
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 18 тур
    17 января, воскресенье
    16:00
    ПАС
    0:2
    АЕК
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:15
    Астерас
    3:1
    АЕЛ
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    2:1
    Верия
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    0:0
    Паниониос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 21 тур
    17 января, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    0:2
    Монако
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Кан
    1:3
    Марсель
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    1:0
    Лион
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 22 тур
    17 января, воскресенье
    16:30
    Гент
    2:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:00
    Локерен
    0:2
    Стандард
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:00
    Остенде
    3:3
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 22 тур
    17 января, воскресенье
    17:05
    Ливерпуль
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:15
    Сток Сити
    0:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 18 тур
    17 января, воскресенье
    19:00
    Риу Аве
    1:2
    Белененсеш
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Арука
    1:2
    Морейренcе
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    21:15
    Насьональ
    2:3
    Брага
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    23:30
    Витория Гимараеш
    1:0
    Порту
    Матч завершен
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