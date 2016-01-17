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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 17 января 2016
Хетафе
17.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
29'
П. Леон
37'
П. Сарабия
90+4'
М. Гомес
26'
Э. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Пас отдал
П. Сарабия
90'
+4
Замена
Б. Менса
️️️️
В. Родригес
89'
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Леон
81'
74'
Желтая карточка
Э. Перес
72'
Замена
П. Монтанье
️️️️
Абрахам
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
72'
65'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
П. Сарабия
61'
Желтая карточка
А. Васкес
61'
Желтая карточка
Кала
55'
52'
Замена
Х. Хордан
️️️️
П. Диоп
ГОЛ! 2:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Д. Суарес
37'
ГОЛ! 1:1!
П. Леон
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Перес
Пас отдал
В. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Абрахам
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
3-3-3-1
13
Гуаита
2
Вергини
16
Кала
22
Суарес
25
Ласен
22
Родригес
11
Йода
8
Родригес
7
Сарабия
14
Леон
9
Васкес
4-1-2-1-2
13
Лопес
3
Робер
27
Гонсалес
3
Роко
27
Альварес
18
Диоп
10
Абрахам
8
Севилья
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
14
Леон
16
Гомес
16
Гомес
14
Леон
8
Родригес
43
Менса
43
Менса
8
Родригес
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
18
Диоп
19
Хордан
19
Хордан
18
Диоп
10
Абрахам
18
Монтанье
18
Монтанье
10
Абрахам
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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