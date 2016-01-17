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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 17 января 2016
Валенсия
17.01.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
55'
А. Негредо
88'
П. Алькасер
15'
Х. Санчес
69'
Д. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:2!
П. Алькасер
Пас отдал
З. Баккали
88'
Желтая карточка
П. Алькасер
87'
85'
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Санчес
Замена
З. Баккали
️️️️
А. Барраган
82'
81'
Желтая карточка
Л. Бангура
78'
Желтая карточка
Куини
69'
Замена
Манушу
️️️️
Мику
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Льоренте
Пас отдал
Х. Санчес
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
65'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Мина
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
55'
34'
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Эмбарба
19'
Желтая карточка
Д. Льоренте
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Санчес
Пас отдал
А. Эмбарба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-1-2-3
13
Райан
2
Канселу
33
Сантос
13
Мустафи
19
Барраган
15
Данило
10
Парехо
20
Гомеш
21
Негредо
77
Мина
19
Родриго
3-2-2-2-1
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
83
Зе Каштру
2
Тито
17
Куини
22
Мартинес
19
Санчес
10
Трасоррас
23
Эмбарба
19
Эрнандес
20
Мику
19
Барраган
11
Баккали
11
Баккали
19
Барраган
77
Мина
10
Пьятти
10
Пьятти
77
Мина
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
19
Санчес
15
Баэна
15
Баэна
19
Санчес
23
Эмбарба
7
Бангура
7
Бангура
23
Эмбарба
20
Мику
9
Манушу
9
Манушу
20
Мику
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
48
Алекс Кампос
ВР
20
Джони Монтьель
АП
12
Бебе
ЛВ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Остались в запасе
48
Алекс Кампос
ВР
20
Джони Монтьель
АП
12
Бебе
ЛВ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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