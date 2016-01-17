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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 17 января 2016
Удинезе
17.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 4
Завершен
Ювентус
15'
П. Дибала
18'
С. Хедира
26'
П. Дибала (П)
42'
А. Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
80'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
С. Теро
70'
66'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
Замена
Д. Сапата
️️️️
А. Ди Натале
60'
58'
Замена
М. Касерес
️️️️
Д. Кьеллини
Замена
Т. Арто
️️️️
М. Ваге
55'
42'
ГОЛ! 0:4!
А. Сандро
Пас отдал
П. Дибала
26'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
П. Дибала
Красная карточка
Данило
25'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Хедира
Пас отдал
П. Дибала
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
14'
11'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
27
Фелипе
5
Данило
13
Ваге
30
Видмер
16
Итурра
88
Эденилсон
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
77
Теро
3-2-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
24
Ругани
2
Лихтштайнер
26
Сандро
28
Хедира
10
Маркизио
27
Асамоа
9
Манджукич
21
Дибала
13
Ваге
28
Арто
28
Арто
13
Ваге
77
Теро
8
Фернандеш
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
91
Сапата
91
Сапата
10
Ди Натале
14
Кьеллини
4
Касерес
4
Касерес
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Иван Пирис
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Иван Пирис
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Ювентус
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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