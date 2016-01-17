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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Эмполи
Кьево - Эмполи: обзор матча 17 января 2016
Кьево
17.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
7'
А. Палоски
47'
Л. Тонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Эмполи
Желтая карточка
Д. Пинци
90'
+2
88'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
П. Зелински
82'
Замена
А. Пью
️️️️
М. Пуччарелли
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
82'
Желтая карточка
Б. Цесар
81'
Замена
П. М'Поку
️️️️
С. Пепе
72'
60'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Р. Крунич
53'
Желтая карточка
Л. Паредес
47'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тонелли
Замена
Д. Пинци
️️️️
В. Бирса
42'
41'
Желтая карточка
Ф. Барба
23'
Желтая карточка
Р. Крунич
Желтая карточка
В. Бирса
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
Пас отдал
С. Пепе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
29
Каччиаторе
18
Гобби
12
Цесар
3
Дайнелли
16
Радованович
3
Пепе
23
Бирса
19
Кастро
45
Инглесе
9
Палоски
4-1-2-2
1
Скорупски
13
Дзамбелли
93
Барба
26
Тонелли
6
Мариу Руй
5
Паредес
33
Крунич
7
Зелински
7
Маккароне
20
Пуччарелли
23
Бирса
3
Пинци
3
Пинци
23
Бирса
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
3
Пепе
40
М'Поку
40
М'Поку
3
Пепе
20
Пуччарелли
24
Пью
24
Пью
20
Пуччарелли
7
Зелински
27
Биттанте
27
Биттанте
7
Зелински
33
Крунич
10
Бюхель
10
Бюхель
33
Крунич
Остались в запасе
Кьево
Эмполи
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кьево - Эмполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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