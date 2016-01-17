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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 17 января 2016
Рома
17.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Верона
41'
Р. Наингголан
61'
Д. Паццини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Верона
74'
Желтая карточка
Л. Греко
73'
Замена
Хуанито
️️️️
П. Вшолек
Замена
Я. Фальке
️️️️
В. Торосидис
73'
67'
Желтая карточка
Д. Сала
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Л. Кастан
66'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Паццини
46'
Замена
М. Фарес
️️️️
У. Эмануэльсон
46'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
М. Бьянкетти
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
Д. Де Росси
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Щесны
25
Кастан
35
Торосидис
44
Манолас
12
Динь
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
10
Салах
10
Джеко
3-4-2-1
95
Голлини
22
Хеландер
18
Морас
15
Бьянкетти
18
Эмануэльсон
17
Ионицэ
19
Греко
7
Сала
22
Вшолек
9
Ребич
11
Паццини
25
Кастан
22
Рюдигер
22
Рюдигер
25
Кастан
35
Торосидис
44
Фальке
44
Фальке
35
Торосидис
15
Бьянкетти
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
15
Бьянкетти
22
Вшолек
21
Хуанито
21
Хуанито
22
Вшолек
18
Эмануэльсон
93
Фарес
93
Фарес
18
Эмануэльсон
Остались в запасе
Рома
Верона
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Рома - Верона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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