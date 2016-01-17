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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 17 января 2016
Сент-Этьен
17.01.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Лион
76'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
90'
Замена
М. Корне
️️️️
К. Жалле
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Содерлунд
85'
83'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Гренье
78'
Желтая карточка
Р. Геззаль
ГОЛ! 1:0!
А. Содерлунд
Пас отдал
К. Монне-Паке
76'
Замена
Р. Коад
️️️️
Ф. Лемуан
75'
73'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Д. Ферри
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ж. Баэбек
69'
Желтая карточка
В. Пажо
62'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
49'
Желтая карточка
К. Монне-Паке
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
26
Баял Салл
39
Полома
28
Теофил-Катерин
19
Погба
17
Пажо
18
Лемуан
10
Корнье
38
Баэбек
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
4-1-4-1
1
Лопеш
13
Жалле
21
Морель
14
Умтити
2
Янга-Мбива
25
Гоналон
19
Гренье
4
Ферри
8
Толиссо
18
Геззаль
91
Ляказетт
18
Лемуан
24
Коад
24
Коад
18
Лемуан
38
Баэбек
9
Эйссерик
9
Эйссерик
38
Баэбек
16
Содерлунд
11
Мопе
11
Мопе
16
Содерлунд
13
Жалле
70
Корне
70
Корне
13
Жалле
4
Ферри
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
4
Ферри
19
Гренье
15
Калулу
15
Калулу
19
Гренье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Жереми Клеман
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Жереми Клеман
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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