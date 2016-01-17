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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Спортинг
Реал - Спортинг: обзор матча 17 января 2016
Реал
17.01.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 20 тур
5 : 1
Завершен
Спортинг
7'
Г. Бэйл
9'
К. Роналду
12'
К. Бензема
18'
К. Роналду
41'
К. Бензема
62'
И. Лопес Бланко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Спортинг
73'
Замена
А. Санабрия
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Бензема
65'
Травма
К. Бензема
64'
62'
ГОЛ! 5:1!
И. Лопес Бланко
Пас отдал
Джони
61'
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
С. Альварес
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
60'
Желтая карточка
Л. Модрич
57'
49'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
46'
Замена
Д. Нди
️️️️
А. Халилович
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
46'
Травма
Г. Бэйл
44'
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
41'
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
18'
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
12'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
9'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
(К)
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
6
Альберто Гуитиан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
3
Пепе
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-3-2-1
25
Куэльяр
3
Менендес
11
Лора
23
Эрнандес
22
Мере
18
Лопес Бланко
10
Касес
6
Альварес
10
Халилович
24
Джони
10
Герреро
9
Бензема
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Бензема
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
6
Альварес
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
6
Альварес
10
Халилович
20
Нди
20
Нди
10
Халилович
10
Герреро
19
Санабрия
19
Санабрия
10
Герреро
Остались в запасе
Реал
Спортинг
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Зинедин Зидан
6
Альберто Гуитиан
ЦП
1
Альберто Гарсия
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
6
Альберто Гуитиан
ЦП
1
Альберто Гарсия
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Реал - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
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Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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