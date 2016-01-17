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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Духаиль - Зенит
Аль-Духаиль - Зенит: обзор матча 17 января 2016
Аль-Духаиль
17.01.2016, воскресенье, 17:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Духаиль - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
- : -
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Садд
2 : 3
18.10.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Шамаль
0 : 4
08.10.2026
Аль-Духаиль
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Аль-Духаиль
Зенит
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2025.09.28 19:06
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15:20
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12:56
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Круговой сделал заявление о конфликте с Глушенковым
12:03
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Карпин призвал Карпукаса не обижаться за ноль минут в сборной: «Обижаться можно на маму или жену»
Вчера, 23:45
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