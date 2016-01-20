Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2015
январь 2016
Италия. Серия А (2015/2016), 16 тур
Сассуоло
1 : 1
Торино
Завершен
Товарищеские матчи 2016
ЦСКА
4 : 0
Сьон
Завершен
Англия. Кубок (2015/2016), 1/32 финала, повторный матч
Лестер
0 : 2
Тоттенхэм
Завершен
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
Завершен
Италия. Кубок (2015/2016), 1/4 финала
Лацио
0 : 1
Ювентус
Завершен
Испания. Кубок (2015/2016), 1/4 финала, первый матч
Сельта
0 : 0
Атлетико
Завершен
Атлетик
1 : 2
Барселона
Завершен
Франция. Кубок (2015/2016), 1/16 финала
1 : 3
Труа
Завершен
0 : 1
Нант
Завершен
Шамбли
0 : 2
Лион
Завершен
Эвиан
1 : 3
Монако
Завершен
Трелиссак
1 : 1
Лилль
Завершен
Булонь
0 : 2
Лорьян
Завершен
Марсель
2 : 0
Монпелье
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 16 тур
Левадиакос
0 : 0
Атромитос
Перенесен
Ксанти
1 : 1
ПАОК
Завершен