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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Эксетер Сити
Ливерпуль - Эксетер Сити: обзор матча 20 января 2016
Ливерпуль
20.01.2016, среда, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Эксетер Сити
11'
Д. Аллен
74'
О. Ожо
82'
Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Эксетер Сити
ГОЛ! 3:0!
Ж. Карлос Тейшейра
Пас отдал
К. Бентеке
82'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
Д. Айб
78'
ГОЛ! 2:0!
О. Ожо
74'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Аллен
65'
63'
Замена
Д. Уилер
️️️️
А. Николлс
Замена
Д. Фланаган
️️️️
К. Рэндалл
51'
46'
Замена
У. Хоскинс
️️️️
Д. Баттерфилд
46'
Замена
Т. Николс
️️️️
К. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
Б. Смит
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
21
Хосе Энрике
(К)
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Кевин Стюарт
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эксетер Сити
1
Бобби Олейник
ВР
3
Крейг Вудман
ЛЗ
39
Трой Браун
ЦЗ
15
Джордан Мур-Тэйлор
ЦЗ
6
Кристиан Рибейро
ПЗ
10
Ли Холмс
ЛП
23
Дэнни Баттерфилд
ОП
11
Аррон Дэвис
ЦП
8
Мэттью Окли
ЦП
14
Алекс Николлс
ПП
13
Клинтон Моррисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
57
Джо Магуайр
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Эксетер Сити
21
Джеймс Хэмон
ВР
5
Джейми Макалистер
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
31
Джоэль Грант
ЦП
16
Уилл Хоскинс
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
14
Смит
21
Энрике
4
Илори
8
Рэндалл
6
Стюарт
7
Аллен
8
Браннаган
10
Тейшейра
33
Айб
20
Бентеке
4-1-4-1
1
Олейник
6
Рибейро
39
Браун
15
Мур-Тэйлор
3
Вудман
23
Баттерфилд
14
Николлс
11
Дэвис
8
Окли
10
Холмс
13
Моррисон
33
Айб
4
Чиривелья
4
Чиривелья
33
Айб
8
Рэндалл
20
Фланаган
20
Фланаган
8
Рэндалл
7
Аллен
9
Ожо
9
Ожо
7
Аллен
14
Николлс
7
Уилер
7
Уилер
14
Николлс
23
Баттерфилд
16
Хоскинс
16
Хоскинс
23
Баттерфилд
13
Моррисон
7
Николс
7
Николс
13
Моррисон
Остались в запасе
Ливерпуль
Эксетер Сити
77
Райан Кент
ЛВ
57
Джо Магуайр
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
21
Джеймс Хэмон
ВР
22
Джордан Тиллсон
ОП
5
Джейми Макалистер
ЦЗ
31
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
57
Джо Магуайр
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
21
Джеймс Хэмон
ВР
22
Джордан Тиллсон
ОП
5
Джейми Макалистер
ЦЗ
31
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Ливерпуль - Эксетер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
- : -
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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