Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 20 января 2016
Лестер
20.01.2016, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
39'
Х. Сон
66'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Олбрайтон
90'
84'
Замена
Д. Алли
️️️️
Х. Сон
Замена
Д. Варди
️️️️
Н. Дайер
74'
73'
Замена
Д. Онома
️️️️
Н. Шадли
66'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шадли
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Симпсон
63'
60'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Ламела
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Дринкуотер
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-3-2
1
Шмейхель
27
Василевски
29
Беналуан
2
Де Лат
2
Симпсон
88
Инлер
10
Кинг
4
Дринкуотер
11
Ульоа
12
Дайер
4-3-3
13
Ворм
2
Уокер
15
Дайер
6
Виммер
4
Дэвис
6
Бенталеб
89
Шадли
14
Кэрролл
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
2
Симпсон
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
2
Симпсон
12
Дайер
9
Варди
9
Варди
12
Дайер
4
Дринкуотер
30
Оказаки
30
Оказаки
4
Дринкуотер
89
Шадли
17
Онома
17
Онома
89
Шадли
7
Сон
8
Алли
8
Алли
7
Сон
9
Ламела
9
Кейн
9
Кейн
9
Ламела
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
32
Марк Шварцер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Лестер
Тоттенхэм
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+