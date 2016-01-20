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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 20 января 2016
Лацио
20.01.2016, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Ювентус
67'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Ювентус
90'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Дзадза
90'
Желтая карточка
П. Дибала
90'
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
А. Матри
️️️️
М. Клозе
82'
80'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
76'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Мората
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Конко
73'
67'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лихтштайнер
Замена
У. Худт
️️️️
Маурисио
62'
Желтая карточка
А. Конко
61'
Желтая карточка
Маурисио
56'
44'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
С. Лулич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-4-2
1
Бериша
4
Бишевац
26
Раду
33
Маурисио
25
Конко
19
Лулич
6
Билья
20
Милинкович-Савич
87
Кандрева
17
Кейта
11
Клозе
3-2-3-2
33
Нето
19
Бонуччи
4
Касерес
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
26
Сандро
27
Стураро
8
Погба
10
Маркизио
11
Дзадза
21
Мората
25
Конко
7
Андерсон
7
Андерсон
25
Конко
33
Маурисио
29
Худт
29
Худт
33
Маурисио
11
Клозе
21
Матри
21
Матри
11
Клозе
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
11
Дзадза
21
Дибала
21
Дибала
11
Дзадза
21
Мората
9
Манджукич
9
Манджукич
21
Мората
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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