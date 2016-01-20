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Расписание матчей
Франция. Кубок
Трелиссак - Лилль
Трелиссак - Лилль: обзор матча 20 января 2016
Трелиссак
20.01.2016, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трелиссак - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трелиссак
Франция. Кубок, 1/32 финала
Трелиссак
1 : 1
05.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Трелиссак
0 : 2
11.02.2016
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Трелиссак
1 : 1
20.01.2016
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Трелиссак
0 : 2
10.01.2010
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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