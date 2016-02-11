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Расписание матчей
Франция. Кубок
Трелиссак - Марсель
Трелиссак - Марсель: обзор матча 11 февраля 2016
Трелиссак
11.02.2016, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трелиссак - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трелиссак
Франция. Кубок, 1/32 финала
Трелиссак
1 : 1
05.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Трелиссак
0 : 2
11.02.2016
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Трелиссак
1 : 1
20.01.2016
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Трелиссак
0 : 2
10.01.2010
Марсель
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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