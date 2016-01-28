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    Расписание матчей 28-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
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    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 20 тур
    28 января, четверг
    20:30
    Рода
    1:0
    Утрехт
    Матч завершен
    28 января, четверг
    22:45
    Фейеноорд
    1:2
    Херенвен
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2015/2016), 1/4 финала, ответный матч
    28 января, четверг
    22:00
    Мирандес
    0:3
    Севилья
    Матч завершен
    28 января, четверг
    23:00
    Лас-Пальмас
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
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