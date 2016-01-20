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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 20 января 2016
Сельта
20.01.2016, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Атлетико
Замена
Б. Фернандес
️️️️
Д. Васс
90'
Замена
У. Мальо
️️️️
К. Планас
88'
66'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Я. Карраско
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
Д. Мартинес
20'
Желтая карточка
Д. Мартинес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-2-1-2
36
Бланко
22
Радойя
21
Гомес
21
Планас
17
Кастро
22
Кабрал
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
11
Гуидетти
10
Аспас
4-3-1-2
13
Мойя
18
Гамес
15
Савич
2
Годин
16
Луис
17
Фернандес
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
7
Гризманн
9
Мартинес
21
Планас
22
Мальо
22
Мальо
21
Планас
10
Васс
28
Фернандес
28
Фернандес
10
Васс
9
Мартинес
10
Корреа
10
Корреа
9
Мартинес
10
Карраско
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Карраско
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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