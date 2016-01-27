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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 27 января 2016
Атлетико
27.01.2016, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сельта
29'
А. Гризманн
82'
А. Корреа
22'
П. Эрнандес
57'
Д. Гуидетти
64'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Сельта
ГОЛ! 2:3!
А. Корреа
82'
Желтая карточка
Коке
80'
Желтая карточка
Габи
78'
69'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Ф. Луис
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
П. Эрнандес
Замена
О. Торрес
️️️️
С. Ньигес
63'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
59'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гуидетти
45'
Замена
С. Альварес
️️️️
Р. Бланко
35'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Желтая карточка
Л. Вьетто
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
4-3-1-2
13
Мойя
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
10
Вьетто
7
Гризманн
3-2-2-1-2
36
Бланко
22
Радойя
22
Кабрал
21
Гомес
22
Мальо
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Аспас
11
Гуидетти
8
Ньигес
8
Торрес
8
Торрес
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
36
Бланко
1
Альварес
1
Альварес
36
Бланко
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Тео Бонгонда
ПВ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетико - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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