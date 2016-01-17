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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 января 2016
Ливерпуль
17.01.2016, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Колкер
️️️️
Д. Милнер
89'
Замена
К. Бентеке
️️️️
К. Туре
80'
Замена
Д. Айб
️️️️
А. Лаллана
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
74'
Желтая карточка
М. Феллайни
71'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Эррера
65'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Лингард
64'
Желтая карточка
К. Смоллинг
41'
Замена
К. Бортуик-Джексон
️️️️
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Миньоле
5
Морено
2
Туре
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
6
Лейва
20
Милнер
10
Лаллана
9
Фирмино
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
36
Дармиан
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
21
Эррера
9
Марсьяль
77
Лингард
32
Руни
20
Милнер
29
Колкер
29
Колкер
20
Милнер
2
Туре
20
Бентеке
20
Бентеке
2
Туре
10
Лаллана
33
Айб
33
Айб
10
Лаллана
15
Янг
3
Бортуик-Джексон
3
Бортуик-Джексон
15
Янг
77
Лингард
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
21
Эррера
10
Депай
10
Депай
21
Эррера
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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