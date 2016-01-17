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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Чонбук Хендай Моторс
Локомотив - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 17 января 2016
Локомотив
17.01.2016, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Чонбук Хендай Моторс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
- : -
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Аньянг
1 : 1
24.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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Локомотив
Чонбук Хендай Моторс
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