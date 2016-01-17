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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад - Депортиво: обзор матча 17 января 2016
Реал Сосьедад
17.01.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
75'
Х. Прието (П)
26'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Депортиво
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Х. Прието
87'
86'
Желтая карточка
А. Лопо
83'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Л. Альберто
Желтая карточка
Жонатас
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Прието
75'
74'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
72'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Луизиньо
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Ю. Бершиче
72'
70'
Желтая карточка
П. Москера
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Р. Пардо
63'
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Депортиво
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
19
Мартинес
6
Элустондо
26
Мартинес
10
Прието
5
Бергара
14
Пардо
77
Брума
10
Вела
9
Жонатас
3-2-3-1-1
1
Люкс
26
Сидней
15
Лауре
22
Лопо
3
Наварро
16
Луизиньо
4
Бергантиньос
5
Москера
24
Хуанфран
18
Альберто
7
Лукас
17
Бершиче
23
Эрнандес
23
Эрнандес
17
Бершиче
14
Пардо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
14
Пардо
10
Прието
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
10
Прието
16
Луизиньо
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
16
Луизиньо
18
Альберто
76
Файр
76
Файр
18
Альберто
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Депортиво
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Реал Сосьедад - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
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