Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 17 января 2016
Лорьян
17.01.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Монако
53'
Г. Каррийо
57'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монако
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Я. Жуффре
78'
76'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Т. Лемар
69'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ж. Тулалан
Замена
В. Лавинье
️️️️
В. Меслуб
67'
67'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Замена
М. Фофана
️️️️
Р. Филиппото
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Моутинью
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каррийо
Пас отдал
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Я. Жуффре
40'
Желтая карточка
Д. Ндонг
29'
28'
Замена
Б. Силва
️️️️
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
9
Валентин Лавинье
ПП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
10
Фарес Бахлули
АП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Леком
89
Гассама
15
Туре
5
Коне
22
Геррейру
14
Беллуджу
22
Ндонг
8
Жуффре
12
Филиппото
9
Жанно
3-2-3-1-1
1
Субашич
24
Раджи
13
Уоллес
17
Коэнтрау
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Моутинью
8
Дирар
28
Тулалан
18
Лемар
9
Каррийо
12
Филиппото
7
Фофана
7
Фофана
12
Филиппото
17
Меслуб
9
Лавинье
9
Лавинье
17
Меслуб
8
Жуффре
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
8
Жуффре
8
Дирар
20
Силва
20
Силва
8
Дирар
28
Тулалан
8
Пашалич
8
Пашалич
28
Тулалан
18
Лемар
11
Кошта
11
Кошта
18
Лемар
Остались в запасе
Лорьян
Монако
24
Раффидин Абдулла
ОП
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Лорьян - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Мустуар
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
Новости команд
Все
Лорьян
Монако
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+