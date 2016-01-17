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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 17 января 2016
Фейеноорд
17.01.2016, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
84'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
89'
Замена
С. Схаарс
️️️️
Й. Хендрикс
84'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нарсинг
80'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Ю. Локадия
Желтая карточка
С. ван Бик
66'
60'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Г. Перейро
Желтая карточка
Т. Конголо
52'
16'
Желтая карточка
С. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
21
Йенс Торнстра
ОП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-2
1
Вермеер
4
ван Бик
5
Конголо
18
Нелом
2
Карсдорп
52
Вилена
7
Кейт
3-1-3-2
41
Зут
4
Ариас
25
Брума
30
Бренет
20
Хендрикс
24
Проппер
18
Гуардадо
26
Перейро
9
Локадия
26
де Йонг
9
Локадия
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
9
Локадия
20
Хендрикс
6
Схаарс
6
Схаарс
20
Хендрикс
26
Перейро
7
Нарсинг
7
Нарсинг
26
Перейро
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
21
Йенс Торнстра
ОП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
21
Йенс Торнстра
ОП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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