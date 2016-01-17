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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Палермо
Дженоа - Палермо: обзор матча 17 января 2016
Дженоа
17.01.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 0
Завершен
Палермо
4'
Сусо
71'
Л. Паволетти
75'
Т. Ринкон
88'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Палермо
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Перотти
90'
+1
90'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
А. Лазаар
90'
Желтая карточка
Э. Гольданига
ГОЛ! 4:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
К. Ансальди
88'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Т. Ринкон
78'
ГОЛ! 3:0!
Т. Ринкон
Пас отдал
К. Ансальди
75'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
73'
ГОЛ! 2:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
К. Ансальди
71'
70'
Замена
Н. Балог
️️️️
Б. Кристанте
65'
Вторая желтая
С. Анджелкович
62'
Замена
А. Джилардино
️️️️
У. Джурджевич
Замена
Д. Капель
️️️️
Сусо
60'
Желтая карточка
Л. Ригони
58'
39'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
22'
Желтая карточка
С. Анджелкович
ГОЛ! 1:0!
Сусо
Пас отдал
Д. Перотти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Сусо
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Бруно Гомес
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
6
Муньос
14
Ансальди
93
Лаксальт
8
Ринкон
30
Ригони
10
Сусо
30
Паволетти
8
Перотти
3-5-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
18
Гольданига
4
Анджелкович
89
Морганелла
4
Кристанте
7
Хильемарк
33
Лазаар
18
Яяло
20
Васкес
32
Джурджевич
10
Сусо
17
Капель
17
Капель
10
Сусо
8
Перотти
77
Тахцидис
77
Тахцидис
8
Перотти
8
Ринкон
21
Джемаили
21
Джемаили
8
Ринкон
33
Лазаар
3
Пеццелла
3
Пеццелла
33
Лазаар
32
Джурджевич
19
Джилардино
19
Джилардино
32
Джурджевич
4
Кристанте
22
Балог
22
Балог
4
Кристанте
Остались в запасе
Дженоа
Палермо
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Бруно Гомес
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
91
Симоне Коломби
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Бруно Гомес
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Дженоа - Палермо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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