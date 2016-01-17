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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Марсель
Кан - Марсель: обзор матча 17 января 2016
Кан
17.01.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
68'
Р. Роделен
12'
М. Батшуайи
60'
Д. Н'Куду
83'
Б. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Марсель
88'
Замена
Л. Силва
️️️️
Б. Сарр
83'
ГОЛ! 1:3!
Б. Сарр
Пас отдал
А. Ромао
82'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Баррада
81'
Замена
А. Ромао
️️️️
Д. Н'Куду
ГОЛ! 1:2!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Фере
68'
Замена
В. Бесса
️️️️
Н. Соб
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Куду
Пас отдал
М. Батшуайи
Замена
Д. Луи
️️️️
Э. Базиль
56'
53'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
Желтая карточка
Э. Базиль
45'
Желтая карточка
Э. Имороу
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Баррада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
14
Джефф Луи
ОП
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
3-3-3
1
Веркутр
13
Бен Юссеф
15
Имороу
8
Аппиа
17
Макенго
25
Фере
2
Соб
20
Базиль
23
Роделен
9
Делор
3-2-3-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
21
Джа-Джедже
6
Роланду
22
Манкильо
70
Сарр
10
Баррада
14
Н'Куду
19
Диарра
44
Батшуайи
20
Базиль
14
Луи
14
Луи
20
Базиль
2
Соб
11
Бесса
11
Бесса
2
Соб
70
Сарр
16
Силва
16
Силва
70
Сарр
14
Н'Куду
15
Ромао
15
Ромао
14
Н'Куду
10
Баррада
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Баррада
Остались в запасе
Кан
Марсель
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Главный тренер
Патрис Гаранде
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Остались в запасе
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Кан - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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