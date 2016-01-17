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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 17 января 2016
Милан
17.01.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
4'
К. Бакка
88'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
ГОЛ! 2:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Ю. Куцка
88'
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Бакка
87'
83'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Ньянг
79'
76'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Алонсо
Желтая карточка
А. Бертолаччи
73'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Р. Монтоливо
70'
Желтая карточка
К. Бакка
69'
68'
Желтая карточка
Н. Томович
66'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Суарес
59'
Желтая карточка
М. Весино
45'
Желтая карточка
Н. Калинич
31'
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Бонавентура
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
28
Джейми Баез
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
13
Антонелли
33
Алекс
20
Абате
3
Хонда
7
Бонавентура
18
Монтоливо
91
Бертолаччи
99
Ньянг
70
Бакка
3-2-2-1-2
16
Тэтэрушану
4
Суарес
4
Томович
13
Астори
14
Ронкалья
3
Алонсо
6
Валеро
15
Весино
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
18
Монтоливо
33
Куцка
33
Куцка
18
Монтоливо
99
Ньянг
27
Боатенг
27
Боатенг
99
Ньянг
70
Бакка
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Бакка
3
Алонсо
21
Паскуаль
21
Паскуаль
3
Алонсо
4
Суарес
25
Росси
25
Росси
4
Суарес
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Жилберто
ПЗ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Милан - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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