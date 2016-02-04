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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 04 февраля 2016
Севилья
04.02.2016, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Сельта
45'
А. Рами
60'
К. Гамейро
62'
К. Гамейро
87'
М. Крон-Дели
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Сельта
ГОЛ! 4:0!
М. Крон-Дели
87'
Желтая карточка
Коке
83'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
82'
82'
Желтая карточка
Н. Радойя
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
80'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Э. Банега
74'
Замена
Д. Карришу
️️️️
С. Кристофоро
70'
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
62'
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
60'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
57'
Желтая карточка
А. Рами
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Рами
45'
38'
Желтая карточка
Д. Васс
28'
Желтая карточка
Г. Кабрал
22'
Желтая карточка
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
4-4-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Рами
15
Колоджейчак
23
Коке
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
11
Банега
41
Кристофоро
7
Витоло
9
Гамейро
3-2-2-1-2
36
Бланко
22
Радойя
22
Кабрал
21
Гомес
22
Мальо
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Аспас
11
Гуидетти
41
Кристофоро
23
Карришу
23
Карришу
41
Кристофоро
11
Банега
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Банега
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
Остались в запасе
Севилья
Сельта
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
3
Давид Гольдар
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
3
Давид Гольдар
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Севилья - Сельта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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