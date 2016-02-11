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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 11 февраля 2016
Сельта
11.02.2016, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Севилья
36'
Я. Аспас
55'
Я. Аспас
57'
Э. Банега
87'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Севилья
89'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
87'
ГОЛ! 2:2!
Е. Коноплянка
86'
Желтая карточка
К. Гамейро
Желтая карточка
П. Эрнандес
77'
72'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Э. Банега
Замена
Х. Сене
️️️️
Д. Гуидетти
72'
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Диас
69'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Д. Васс
65'
63'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Д. Карришу
60'
Желтая карточка
С. Рико
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Банега
56'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
В. Иборра
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
55'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
36'
30'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
К. Планас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
3-1-2-2-2
36
Бланко
21
Планас
21
Гомес
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
11
Гуидетти
4-4-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Рами
18
Эскудеро
10
Иборра
7
Крон-Дели
23
Карришу
11
Банега
7
Витоло
9
Гамейро
10
Васс
17
Кастро
17
Кастро
10
Васс
21
Диас
22
Радойя
22
Радойя
21
Диас
11
Гуидетти
10
Сене
10
Сене
11
Гуидетти
10
Иборра
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
10
Иборра
23
Карришу
41
Кристофоро
41
Кристофоро
23
Карришу
11
Банега
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Банега
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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