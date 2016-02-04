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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 04 февраля 2016
Ренн
04.02.2016, четверг, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
85'
Замена
Н. Ру
️️️️
А. Содерлунд
79'
Замена
В. Пажо
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Д. Сио
️️️️
Я. Силла
75'
72'
Замена
Б. Корнье
️️️️
Ж. Баэбек
Замена
К. Гросицки
️️️️
Ж. Бога
62'
Замена
Б. Андре
️️️️
П. Нтеп
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Бенжамин Андре
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
4-3-2-1
56
Костиль
12
М'Бенге
3
Мендеш
29
Данзе
17
Мешер
5
Силла
11
Кинтеро
6
Фернандес
13
Бога
10
Дембеле
29
Нтеп
3-4-3
16
Руффье
26
Баял Салл
19
Погба
28
Теофил-Катерин
18
Лемуан
24
Коад
11
Клеман
27
Табану
38
Баэбек
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
13
Бога
11
Гросицки
11
Гросицки
13
Бога
29
Нтеп
21
Андре
21
Андре
29
Нтеп
5
Силла
13
Сио
13
Сио
5
Силла
18
Лемуан
17
Пажо
17
Пажо
18
Лемуан
38
Баэбек
10
Корнье
10
Корнье
38
Баэбек
16
Содерлунд
26
Ру
26
Ру
16
Содерлунд
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
16
Оливье Сорен
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Роллан Курбис
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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