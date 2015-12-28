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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 28 декабря 2015
Норвич Сити
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
24'
Д. Хаусон
87'
Д. Мбокани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
М. Ричардс
Желтая карточка
Р. Мартин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Э. Вествуд
90'
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Мбокани
88'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
В. Хулахан
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
В. Хулахан
87'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Г. Дорранс
85'
81'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Верету
77'
Желтая карточка
И. Гуйе
69'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Л. Бакуна
Желтая карточка
Р. Беннетт
61'
58'
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Синклейр
42'
Желтая карточка
Ж. Верету
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаусон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-5-1-1
1
Радд
6
Беннетт
16
Мартин
4
Бассонг
11
Брэди
27
Редмонд
14
Хулахан
6
Теттей
16
Хаусон
18
Дорранс
70
Мбокани
4-2-3-1
1
Гьюзан
4
Ричардс
21
Хаттон
26
Кларк
15
Ричардсон
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Бакуна
7
Синклейр
17
Верету
10
Айю
14
Хулахан
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
14
Хулахан
18
Дорранс
19
О'Нил
19
О'Нил
18
Дорранс
70
Мбокани
35
Джером
35
Джером
70
Мбокани
17
Верету
10
Грилиш
10
Грилиш
17
Верету
7
Синклейр
24
Траоре
24
Траоре
7
Синклейр
10
Бакуна
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Бакуна
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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