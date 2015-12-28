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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Борнмут
Арсенал - Борнмут: обзор матча 28 декабря 2015
Арсенал
28.12.2015, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
27'
Г. Паулиста
63'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Борнмут
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
90'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
К. Гиббс
82'
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Кинг
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
О. Жиру
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
О. Жиру
63'
61'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Д. Гослинг
Желтая карточка
К. Чамберс
61'
45'
Замена
Д. Станислас
️️️️
М. Пью
Желтая карточка
А. Рэмзи
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Паулиста
Пас отдал
М. Озил
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Чех
12
Чамберс
3
Паулиста
4
Мертезакер
3
Гиббс
2
Бельерин
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
3-2-4-1
1
Боруц
27
Кук
15
Смит
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
30
Ритчи
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
31
Артер
7
Кинг
3
Гиббс
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
9
Жиру
8
Пью
19
Станислас
19
Станислас
8
Пью
32
Гослинг
32
О'Кейн
32
О'Кейн
32
Гослинг
7
Кинг
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Кинг
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
1
Давид Оспина
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
9
Токело Рантие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
9
Токело Рантие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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