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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 28 декабря 2015
Мидлсбро
28.12.2015, понедельник, 20:15
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
1'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Э. Нсуе
89'
79'
Желтая карточка
Г. Ловенс
77'
Желтая карточка
Л. Жоао
Замена
Т. Калас
️️️️
Кике
73'
71'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Ж. Элан
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
А. Адома
62'
60'
Желтая карточка
Б. Беннэн
45'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Ж. Семеду
45'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
С. Хатчинсон
37'
Желтая карточка
Л. Палмер
Желтая карточка
А. Клэйтон
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
С. Даунинг
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
28
Моду Сугу
ОП
3
Жереми Элан
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
7
Клэйтон
37
Адома
19
Кике
7
Стуани
10
Нсуе
4-2-3-1
33
Уайлдсмит
29
Семеду
4
Ловенс
5
Хатчинсон
22
Уиггинс
20
Ли
28
Сугу
3
Элан
10
Беннэн
2
Палмер
19
Жоао
10
Нсуе
45
Аморебиета
45
Аморебиета
10
Нсуе
19
Кике
26
Калас
26
Калас
19
Кике
37
Адома
31
Фаббрини
31
Фаббрини
37
Адома
5
Хатчинсон
45
Форестьери
45
Форестьери
5
Хатчинсон
3
Элан
9
Нухиу
9
Нухиу
3
Элан
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
32
Джек Хант
ПЗ
12
Льюис Прайс
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
12
Льюис Прайс
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Риверсайд
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