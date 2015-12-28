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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Блэкберн
Болтон - Блэкберн: обзор матча 28 декабря 2015
Болтон
28.12.2015, понедельник, 15:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
77'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Блэкберн
90'
Желтая карточка
М. Ольссон
Желтая карточка
Д. Прэтли
90'
88'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
А. Хэнли
77'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Д. Роудс
ГОЛ! 1:0!
Г. Мадин
77'
75'
Желтая карточка
А. Хэнли
Желтая карточка
Д. Вела
59'
Желтая карточка
Д. Мокси
55'
53'
Желтая карточка
Х. Акпан
Желтая карточка
М. Дэйвис
53'
45'
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Б. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
13
Амос
21
Мокси
31
Уитер
2
Жуано
6
Холдинг
16
Вела
16
Дэйвис
24
Фини
15
Прэтли
20
Клоу
14
Мадин
3-4-3
23
Стил
3
Хэнли
4
Хэнли
25
Даффи
23
Гатри
21
Акпан
10
Маршалл
29
Ольссон
32
Конвэй
55
Койта
29
Роудс
29
Роудс
10
Лоуренс
10
Лоуренс
29
Роудс
3
Хэнли
19
Тэйлор
19
Тэйлор
3
Хэнли
55
Койта
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
55
Койта
Остались в запасе
Болтон
Блэкберн
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Остались в запасе
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Болтон - Блэкберн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Рибок
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