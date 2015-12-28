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Кристал Пэлас - Суонси
Кристал Пэлас - Суонси: обзор матча 28 декабря 2015
Кристал Пэлас
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Суонси
Желтая карточка
Б. Хангеланд
90'
+1
77'
Замена
К. Бартли
️️️️
Ж. Амат
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. МакАртур
75'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. Панчеон
71'
66'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
60'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Желтая карточка
П. Суаре
57'
56'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
М. Эмнес
56'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Шелви
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
М. Шамах
45'
Желтая карточка
Й. Кабай
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4-4-1-1
13
Хеннесси
27
Суаре
24
Данн
4
Хангеланд
25
Уорд
40
Панчеон
15
Йединак
11
МакАртур
29
Кабай
10
Заа
27
Шамах
4-4-2
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Уилльямс
5
Амат
3
Тэйлор
26
Шелви
77
Барроу
4
Корк
6
Гримес
11
Эмнес
18
Гомис
40
Панчеон
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
40
Панчеон
11
МакАртур
77
Матч
77
Матч
11
МакАртур
27
Шамах
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
27
Шамах
5
Амат
5
Бартли
5
Бартли
5
Амат
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
11
Эмнес
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Эмнес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Суонси
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Кристал Пэлас - Суонси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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