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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Португалия
Россия - Португалия: обзор матча 14 ноября 2015
Россия
14.11.2015, суббота, 17:07
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Португалия
88'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Португалия
89'
Замена
Рафа
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Дзюба
88'
80'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Г. Гедеш
78'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
В. Игнатьев
️️️️
П. Мамаев
76'
Желтая карточка
Ф. Смолов
74'
71'
Замена
Р. Невеш
️️️️
А. Андре
70'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Н. Оливейра
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Самедов
65'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
О. Кузьмин
45'
Травма
О. Кузьмин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Андре
ЦП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Артур Юсупов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
10
Бернарду Силва
АП
15
Рафа
ЦФ
18
Лукас Жоао
ЦФ
4-1-4-1
1
Акинфеев
18
Жирков
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Кузьмин
7
Денисов
9
Дзагоев
15
Широков
11
Мамаев
19
Самедов
22
Дзюба
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
2
Алвеш
3
Пепе
19
Элизеу
14
Карвалью
17
Мариу
15
Андре Андре
7
Гедеш
17
Нани
11
Оливейра
11
Мамаев
3
Игнатьев
3
Игнатьев
11
Мамаев
2
Кузьмин
3
Шишкин
3
Шишкин
2
Кузьмин
19
Самедов
9
Смолов
9
Смолов
19
Самедов
7
Гедеш
15
Перейра
15
Перейра
7
Гедеш
15
Андре Андре
21
Невеш
21
Невеш
15
Андре Андре
17
Мариу
15
Рафа
15
Рафа
17
Мариу
11
Оливейра
18
Жоао
18
Жоао
11
Оливейра
Остались в запасе
Россия
Португалия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Артур Юсупов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Артур Юсупов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Россия - Португалия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
Первый канал
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