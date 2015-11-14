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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Дания
Швеция - Дания: обзор матча 14 ноября 2015
Швеция
14.11.2015, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Дания
45'
Э. Форсберг
50'
З. Ибрагимович (П)
80'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Дания
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
З. Ибрагимович
82'
80'
ГОЛ! 2:1!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Ю. Поульсен
71'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Дурмаз
68'
54'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Т. Каленберг
54'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
В. Фишер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
50'
Желтая карточка
Э. Форсберг
47'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Аггер
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
М. Лустиг
45'
Замена
Э. Йоханссон
️️️️
М. Антонссон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Томас Каленберг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Швеция
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
0
Абдул Халили
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
18
Ольссон
3
Антонссон
21
Дурмаз
9
Чельстрем
18
Левицки
10
Форсберг
9
Берг
10
Ибрагимович
4-2-1-3
1
Шмейхель
6
Якобсен
4
Кьер
4
Аггер
5
Дурмиси
13
Каленберг
7
Квист
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
15
Фишер
11
Бендтнер
3
Антонссон
13
Йоханссон
13
Йоханссон
3
Антонссон
21
Дурмаз
7
Ларссон
7
Ларссон
21
Дурмаз
10
Ибрагимович
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Ибрагимович
15
Фишер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
15
Фишер
13
Каленберг
9
Йоргенсен
9
Йоргенсен
13
Каленберг
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
Остались в запасе
Швеция
Дания
0
Абдул Халили
ЦП
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Якоб Поульсен
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
0
Абдул Халили
ЦП
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Якоб Поульсен
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Швеция - Дания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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