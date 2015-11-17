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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Швеция
Дания - Швеция: обзор матча 17 ноября 2015
Дания
17.11.2015, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Швеция
81'
Ю. Поульсен
90+1'
Я. Вестергор
19'
З. Ибрагимович
76'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Швеция
ГОЛ! 2:2!
Я. Вестергор
Пас отдал
К. Эриксен
90'
+1
86'
Замена
М. Ольссон
️️️️
П. Бенгтссон
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Р. Дурмиси
84'
81'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 1:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Р. Дурмиси
81'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
70'
Желтая карточка
С. Ларссон
69'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
К. Чельстрем
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Н. Бендтнер
60'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
58'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
51'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Т. Делэни
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Чельстрем
11'
Желтая карточка
П. Бенгтссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Ким Чельстрем
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Швеция
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Эмир Куйович
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Шмейхель
4
Кьер
5
Дурмиси
4
Аггер
6
Якобсен
8
Делэни
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Йоргенсен
11
Бендтнер
20
Поульсен
4-3-1-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
13
Йоханссон
5
Бенгтссон
9
Чельстрем
18
Левицки
7
Ларссон
10
Форсберг
10
Ибрагимович
9
Берг
5
Дурмиси
3
Вестергор
3
Вестергор
5
Дурмиси
8
Делэни
2
Крон-Дели
2
Крон-Дели
8
Делэни
11
Бендтнер
17
Расмуссен
17
Расмуссен
11
Бендтнер
5
Бенгтссон
18
Ольссон
18
Ольссон
5
Бенгтссон
7
Ларссон
15
Хильемарк
15
Хильемарк
7
Ларссон
9
Чельстрем
13
Свенссон
13
Свенссон
9
Чельстрем
Остались в запасе
Дания
Швеция
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Дания - Швеция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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