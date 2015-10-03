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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ипсвич Таун
Блэкберн - Ипсвич Таун: обзор матча 03 октября 2015
Блэкберн
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
12'
Д. Роудс (П)
16'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ипсвич Таун
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Т. Лоуренс
90'
+1
82'
Замена
Т. Оар
️️️️
Д. Мерфи
64'
Желтая карточка
К. Берра
59'
Замена
Б. Питман
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
57'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
Желтая карточка
А. Хэнли
55'
Желтая карточка
К. Эванс
53'
53'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Л. Туре
20'
Желтая карточка
Л. Туре
ГОЛ! 2:0!
Д. Роудс
Пас отдал
К. Конвэй
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Роудс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
22
Джонатан Дуглас
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
26
Саша Петши
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
3
Хэнли
4
Хэнли
30
Эванс
25
Даффи
29
Ольссон
10
Маршалл
21
Акпан
10
Лоуренс
29
Роудс
32
Конвэй
4-3-3
1
Геркен
6
Берра
15
Смит
2
Парр
4
Чамберс
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
20
Сирс
9
Мерфи
39
Туре
10
Лоуренс
7
Улльямсон
7
Улльямсон
10
Лоуренс
9
Мерфи
15
Оар
15
Оар
9
Мерфи
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
39
Туре
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
39
Туре
Остались в запасе
Блэкберн
Ипсвич Таун
26
Саша Петши
ЦП
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
26
Саша Петши
ЦП
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Блэкберн - Ипсвич Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ивуд Парк
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