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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 03 октября 2015
Зенит
03.10.2015, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
26'
И. Смольников
34'
А. Дзюба
89'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Витсель
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Данни
Пас отдал
Халк
89'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
87'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Дзюба
83'
71'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
57'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Б. Ротенберг
56'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
42'
Желтая карточка
С. Азмун
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Смольников
Пас отдал
Халк
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Кержаков
22
Анюков
13
Нету
24
Гарай
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Шатов
27
Витсель
7
Халк
22
Дзюба
3-3-2-1-1
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
34
Маргасов
8
Гацкан
28
Ротенберг
16
Нобоа
8
Канга
7
Полоз
20
Азмун
22
Дзюба
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Дзюба
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
27
Витсель
31
Ткачук
31
Ткачук
27
Витсель
28
Ротенберг
19
Байрамян
19
Байрамян
28
Ротенберг
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Зенит
Ростов
16
Вячеслав Малафеев
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Резервный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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