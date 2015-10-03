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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Кардифф
Брайтон - Кардифф: обзор матча 03 октября 2015
Брайтон
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
38'
Д. Стивенс
5'
Д. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кардифф
85'
Желтая карточка
Л. Пелтье
83'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
С. Мэлони
Замена
Э. Ману
️️️️
С. Бэлдок
82'
Замена
Б. Замора
️️️️
Т. Хемед
67'
65'
Желтая карточка
П. Уиттингем
63'
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Джонс
54'
Замена
К. Нун
️️️️
Э. Пилкингтон
45'
Желтая карточка
Фабио
ГОЛ! 1:1!
Д. Стивенс
Пас отдал
Б. Каял
38'
34'
Желтая карточка
С. Мэлони
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэйсон
Пас отдал
С. Мэлони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Стокдейл
3
Грир
23
Росеньор
13
Бонг
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
9
Бэлдок
10
Хемед
4-4-2
21
Мур
2
Фабио
16
Коннолли
2
Мэлони
23
Моррисон
32
Роллс
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
15
Дикгакой
9
Джонс
20
Мэйсон
9
Бэлдок
45
Ману
45
Ману
9
Бэлдок
10
Хемед
25
Замора
25
Замора
10
Хемед
2
Мэлони
21
Пелтье
21
Пелтье
2
Мэлони
13
Пилкингтон
12
Нун
12
Нун
13
Пилкингтон
9
Джонс
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Джонс
Остались в запасе
Брайтон
Кардифф
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Брайтон - Кардифф
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
Фалмер
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