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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бирмингем Сити
Лидс - Бирмингем Сити: обзор матча 03 октября 2015
Лидс
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
31'
Д. Грей
90+1'
Ж. Магома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бирмингем Сити
Желтая карточка
М. Антенуччи
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ж. Магома
81'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Грей
75'
Замена
Д. Спектор
️️️️
Д. Дэвис
Замена
С. Бирам
️️️️
Г. Берарди
73'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Моуатт
67'
Желтая карточка
Л. Кук
65'
63'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Д. Коттерилл
62'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Замена
Д. Ботака
️️️️
У. Бакли
57'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грей
Пас отдал
К. Дональдсон
Желтая карточка
Л. Купер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-3-2
16
Сильвестри
15
Даллас
6
Купер
14
Бамба
28
Берарди
10
Кук
7
Мерфи
20
Моуатт
11
Бакли
9
Вуд
4-3-1-2
29
Кушчак
41
Кэддис
17
Гроундс
5
Моррисон
4
Робинсон
16
Дэвис
25
Глисон
8
Кифтенбельд
10
Грей
11
Коттерилл
8
Дональдсон
28
Берарди
3
Бирам
3
Бирам
28
Берарди
20
Моуатт
7
Антенуччи
7
Антенуччи
20
Моуатт
11
Бакли
17
Ботака
17
Ботака
11
Бакли
10
Грей
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
10
Грей
16
Дэвис
23
Спектор
23
Спектор
16
Дэвис
11
Коттерилл
19
Магома
19
Магома
11
Коттерилл
Остались в запасе
Лидс
Бирмингем Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Лидс - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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