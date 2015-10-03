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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Химик
Носта - Химик: обзор матча 03 октября 2015
Носта
03.10.2015, суббота, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
1 : 2
Завершен
Химик
19'
В. Карпухин
69'
С. Квасов (П)
89'
А. Алаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Химик
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Алаев
87'
Замена
Т. Саттаров
️️️️
А. Блуднов
76'
Замена
А. Фролов
️️️️
О. Быков
Замена
Р. Халилуллов
️️️️
Д. Подружко
70'
Желтая карточка
А. Лабутин
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Квасов
61'
Желтая карточка
М. Рытов
60'
Замена
А. Шебанов
️️️️
М. Курбанов
Замена
Д. Подружко
️️️️
А. Салихов
59'
Желтая карточка
Н. Хабибуллин
35'
Желтая карточка
А. Салихов
29'
23'
Желтая карточка
М. Курбанов
ГОЛ! 1:0!
В. Карпухин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
35
Артем Попов
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
11
Андрей Самойлов
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
56
Иван Волоснов
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Химик
7
Алексей Шебанов
ВР
16
Дмитрий Гавриков
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
17
Антон Фролов
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
3-5-1-1
16
Лабутин
14
Сорокин
35
Попов
26
Гордеев
7
Булановский
6
Резников
27
Салихов
4
Сабирзянов
89
Хабибуллин
11
Самойлов
9
Карпухин
3-2-4-1
12
Загребин
15
Прыгунов
44
Курбанов
5
Алаев
4
Рытов
44
Удунян
17
Быков
80
Брагин
17
Квасов
4
Блуднов
44
Бухаров
Подружко
8
Халилуллов
8
Халилуллов
Подружко
27
Салихов
18
Подружко
18
Подружко
27
Салихов
17
Быков
17
Фролов
17
Фролов
17
Быков
4
Блуднов
3
Саттаров
3
Саттаров
4
Блуднов
44
Курбанов
7
Шебанов
7
Шебанов
44
Курбанов
Остались в запасе
Носта
Химик
56
Иван Волоснов
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
8
Денис Фолин
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
56
Иван Волоснов
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Остались в запасе
8
Денис Фолин
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Носта - Химик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
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