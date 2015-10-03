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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 03 октября 2015
Герта
03.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
17'
С. Калу
76'
В. Ибишевич
78'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
Замена
В. Штокер
️️️️
Т. Чигерчи
82'
ГОЛ! 3:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Баумйоханн
78'
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Т. Чигерчи
76'
74'
Замена
И. Олич
️️️️
Н. Мюллер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
70'
64'
Желтая карточка
Н. Мюллер
62'
Замена
И. Иличевич
️️️️
М. Диас
Желтая карточка
Г. Харагучи
53'
46'
Замена
Г. Сакаи
️️️️
М. Озтрзолек
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Н. Штарк
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Вайзер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-1-3-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Штарк
28
Лустенбергер
8
Вайзер
38
Чигерчи
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
4-1-4-1
33
Дробны
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
4
Спахич
21
Диас
14
Хант
8
Экдаль
90
Холтби
9
Мюллер
10
Ласогга
38
Чигерчи
14
Штокер
14
Штокер
38
Чигерчи
4
Штарк
13
Хегелер
13
Хегелер
4
Штарк
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
22
Озтрзолек
2
Сакаи
2
Сакаи
22
Озтрзолек
21
Диас
16
Иличевич
16
Иличевич
21
Диас
9
Мюллер
40
Олич
40
Олич
9
Мюллер
Остались в запасе
Герта
Гамбург
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Герта - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
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