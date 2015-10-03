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Борнмут - Уотфорд
Борнмут - Уотфорд: обзор матча 03 октября 2015
Борнмут
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
28'
Г. Мюррэй
45'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уотфорд
90'
+4
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Абди
Пенальти не реализован!
Г. Мюррэй
85'
84'
Желтая карточка
Э. Гомес
79'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
И. Анья
71'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Ньом
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Д. Кинг
70'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Пью
57'
45'
ГОЛ! 1:1!
О. Игало
Желтая карточка
Г. Мюррэй
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
М. Ритчи
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
25
Дистен
30
Ритчи
2
Фрэнсис
16
Сурман
32
Гослинг
8
Пью
39
Мюррэй
7
Кинг
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
4
Предль
20
Кэткарт
15
Аке
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
21
Анья
14
Дини
9
Игало
8
Пью
15
Смит
15
Смит
8
Пью
7
Кинг
32
О'Кейн
32
О'Кейн
7
Кинг
21
Анья
44
Паредес
44
Паредес
21
Анья
22
Абди
6
Гедиура
6
Гедиура
22
Абди
12
Ньом
8
Ибарбо
8
Ибарбо
12
Ньом
Остались в запасе
Борнмут
Уотфорд
23
Адам Федеричи
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Борнмут - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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