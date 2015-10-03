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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Сталь
Металлист - Сталь: обзор матча 03 октября 2015
Металлист
03.10.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сталь
87'
В. Приёмов
22'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Сталь
90'
+5
Желтая карточка
С. Пшеничных
90'
Замена
Н. Ищенко
️️️️
А. Козак
ГОЛ! 1:1!
В. Приёмов
Пас отдал
А. Нойок
87'
Желтая карточка
Д. Рыжук
84'
82'
Желтая карточка
Р. Овсепян
Желтая карточка
А. Довгий
82'
77'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
Р. Бабенко
Замена
С. Кулиш
️️️️
С. Рудыка
72'
69'
Замена
А. Котляр
️️️️
Д. Васин
Замена
С. Назаренко
️️️️
В. Чурко
54'
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Беседин
54'
Желтая карточка
С. Рудыка
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулач
18'
Желтая карточка
Р. Бабенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
3-1-1-1-4
23
Погорелый
5
Путивцев
78
Курилов
2
Рыжук
55
Нойок
6
Довгий
11
Чурко
9
Рудыка
80
Приёмов
11
Лепа
41
Беседин
4-1-2-1-2
79
Панькив
4
Кравченко
7
Воронин
3
Адамюк
19
Пшеничных
29
Кучеров
8
Бабенко
17
Карасюк
10
Козак
39
Васин
10
Кулач
41
Беседин
21
Бобко
21
Бобко
41
Беседин
9
Рудыка
7
Кулиш
7
Кулиш
9
Рудыка
11
Чурко
9
Назаренко
9
Назаренко
11
Чурко
39
Васин
77
Котляр
77
Котляр
39
Васин
10
Козак
32
Ищенко
32
Ищенко
10
Козак
8
Бабенко
9
Овсепян
9
Овсепян
8
Бабенко
Остались в запасе
Металлист
Сталь
11
Сергей Барилко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Металлист - Сталь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Сталь
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14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
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6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
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2018.05.19 21:41
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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2019.11.29 19:24
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2018.04.28 19:04
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