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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 03 октября 2015
Малага
03.10.2015, суббота, 23:05
Испания. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
4'
Шарлес
7'
Шарлес
89'
Шарлес
14'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
Замена
А. Тигадуини
️️️️
Шарлес
90'
ГОЛ! 3:1!
Шарлес
89'
78'
Замена
Брума
️️️️
А. Элустондо
78'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
Шарлес
74'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Чоп
73'
Желтая карточка
Д. Чоп
72'
72'
Замена
Жонатас
️️️️
Д. Зурутуса
Вторая желтая
Ф. Тиссоне
71'
Замена
Хуанпи
️️️️
Дуда
68'
55'
Желтая карточка
К. Вела
45'
Желтая карточка
А. Элустондо
Желтая карточка
Ресио
38'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
34'
14'
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Д. Зурутуса
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
И. Камени
7'
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
Пас отдал
Ресио
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
16
Росалес
2
Ангелери
3
Велигтон
23
Торрес
12
Тиссоне
36
Ресио
27
Хуанкар
17
Дуда
9
Чоп
19
Шарлес
4-3-1-2
28
Рульи
6
Элустондо
13
Рейес
3
де ла Белья
26
Мартинес
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Ильярраменди
20
Каналес
10
Вела
9
Агиррече
19
Шарлес
24
Тигадуини
24
Тигадуини
19
Шарлес
9
Чоп
8
Форнальс
8
Форнальс
9
Чоп
17
Дуда
10
Хуанпи
10
Хуанпи
17
Дуда
6
Элустондо
77
Брума
77
Брума
6
Элустондо
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
17
Зурутуса
9
Жонатас
9
Жонатас
17
Зурутуса
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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